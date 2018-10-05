В Лобне создадут из елей "Аллею легенд" в честь Ночной хоккейной лиги

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Торжественная закладка еловой "Аллеи легенд" состоится в подмосковной Лобне в субботу, 6 октября, перед стартом отборочного этапа VIII всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Московской области, говорится в пресс-релизе Минмособлимущества.

"Высадка деревьев — один из лучших способов отметить событие, сохранить его в памяти и истории. "Аллея легенд", посаженная руками прославленных хоккеистов, станет стимулом для молодого поколения и примером успеха, достигнутого трудом. Ивантеевский лесопитомник, учреждение подведомственное Минмособлимуществу, поддерживает экологические и памятные акции, предоставляя саженцы деревьев", — цитирует пресс-служба Алексея Вьюркова, исполняющего обязанности министра имущественных отношений Московской области.

Сообщается, что почетными гостями открытия сезона Ночной хоккейной лиги станут ветераны отечественного хоккея — олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Владимир Мышкин, а также олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Виктор Шалимов.

Они вместе с председателем Московской областной организации "Всероссийское общество охраны природы" Тимуром Усмановым и гостями мероприятия высадят 30 голубых елей, выращенных в Ивантеевском лесопитомнике.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе президента России и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.