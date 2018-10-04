Власти Подмосковья намерены привлекать инвестиции и создавать рабочие места

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Власти Московской области продолжат создавать рабочие места и развивать экономику. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на вручении наград выдающимся жителям региона, сообщил "360".

Глава региона отметил, что Подмосковье продолжит привлекать инвестиции, и выразил надежду, что вслед за Mercedes в область придут и другие бренды, что позволило бы создать автомобильный кластер.

Воробьев также сообщил, что перемены произойдут в сфере здравоохранения Подмосковья.

"Люди ждут нового качества медицины в каждом подмосковном городе. Мы активно будем реализовывать национальный проект, который предложил президент в сфере здравоохранения. Для этого выделены беспрецедентные средства на строительство нового онкологического корпуса и других современных клиник", — сказал он.

Кроме того, самой крупной целью в Подмосковье губернатор назвал решение проблем в сфере экологии. По его словам, чтобы сделать регион чистым, в области вводится новый экологический стандарт.