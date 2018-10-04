В городском округе Истра в декабре откроют ФОК с бассейном

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном откроется в декабре в поселке Глебовский городского округа Истра, говорится в пресс-релизе министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Глебовский ФОК построен по уникальной технологии. Монолитная чаша бассейна изготовлена из нержавеющей стали толщиной в полтора миллиметра. Это более современный подход, чем сооружение всем привычной бетонной чаши с выложенной поверх керамической плиткой. Он прослужит без ремонта не менее 50 лет", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, спортивный комплекс состоит из двух полноценных этажей. На первом этаже расположен бассейн, на втором — помещения для занятий спортом и буфет.