В Подмосковье открыт сезон охоты на кабана, лося и косулю

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Осенне-зимний сезон охоты на копытных животных открыт в четверг в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"С 1 октября на территории Московской области открылась охота на копытных животных. Этот вид охоты занимает значительное место в охотничьей культуре и любим многими охотниками Московской области. Поохотиться можно на лося, благородного и пятнистого оленей, косулю, кабана", — цитирует пресс-служба слова министра Андрея Разина.

Сообщается, что охота на копытных осуществляется только по разрешениям на добычу, выдаваемым охотникам в рамках лимитов и квот. В этом сезоне разрешается добыть 883 лося, 175 косуль, 93 благородных оленей и 124 пятнистых оленей.

"Срок охоты, согласно правилам, установлен до 31 декабря, а на лосей в возрасте до года — до 15 января", — подчеркивает министерство.