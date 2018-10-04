В 1,5 раза вырос ВРП Подмосковья за последние пять лет

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что валовой региональный продукт области за пять лет увеличился в 1,5 раза. Теперь он составляет порядка 4 триллионов рублей. Об этом он сообщил на церемонии награждения жителей региона в честь Дня Московской области, сообщает телеканал "360".

В своей речи Воробьев отметил, что подмосковные власти стараются развивать социнфраструктуру региона. Так, в области создают школы, детские сады, онкоцентры, центры материнства.

"Вместе мы достигли важных, знаковых результатов, постарались нарастить ресурсную базу. За 5 лет валовой региональный продукт региона вырос практически в 1,5 раза и достиг 4 триллионов рублей", — добавил Андрей Воробьев.

В новом году размер регионального бюджета запланирован на уровне 700 миллиардов рублей.