Воробьев в честь дня Подмосковья вручил региональные награды

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии дня Подмосковья вручил государственные и региональные награды представителям здравоохранения, науки и спорта, говорится в Instagram главы области.

"В этом году Московской области исполняется 89 лет, по административным меркам мы —достаточно молодой регион, но Подмосковье, как часть России, имеет свою многовековую историю и всегда вносила большой вклад в развитие культурных, духовных традиций нашей страны, в ее военные и научные победы", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

Сообщается, что медалью ордена "За заслуги перед отечеством" I степени награжден гендиректор подольского "ЗиО-Здоровье" Николай Сафонов, "За заслуги перед отечеством" II степени — главный научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований Дубны Владимир Никитин.

"Губернатор вручил также областные награды — в частности, орденом "Материнская слава" отмечена Ирина Радченко из Балашихи, воспитывающая восьмерых детей", — отмечается в социальной сети.