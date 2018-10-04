Мособлдума одобрила сбор валежника в Подмосковье

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Московская областная Дума в четверг внесла в региональный закон об использовании лесов изменения, которые позволят граждананам свободно собирать валежник, передает корреспондент РИА Новости.

Тем самым Мособлдума привела региональное законодательством в соответствие с федеральным. Закон был принят в III чтениях.

Президент РФ Владимир Путин 18 апреля подписал федеральный закон, позволяющий гражданам с 2019 года свободно собирать валежник для собственных нужд.

Документ относит валежник к недревесным лесным ресурсам. Внесение поправок в Лесной кодекс позволит гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд в порядке, установленном законом субъекта РФ.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 3 апреля и одобрен Советом Федерации 11 апреля.