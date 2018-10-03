В Подмосковье привели в порядок более тысячи дворовых территорий

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В 2018 году в Московской области планируется привести в порядок не менее 1,4 тысячи дворовых территорий. В 1,2 тысячи дворов благоустройство уже завершено, передает "360" со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

"Работа по комплексному благоустройству дворовых территорий активно ведется в Подмосковье по поручению губернатора Московской области с 2015 года. Ежегодно работы проводятся не менее чем на 10% от общего количества дворов", — заявил Пестов.

За три года в регионе уже привели в порядок свыше 4,8 тысячи дворов, где были обустроены детские площадки и парковки, модернизировано освещение, установлены мусорные контейнеры и информационные стенды, а также проведено озеленение.

В этом году к шести обязательным элементам благоустройства добавили установку лавочек и урн. Также на новых детских игровых площадках, появившихся по губернаторской программе, устанавливают камеры видеонаблюдения, которые подключены к системе "Безопасный регион".