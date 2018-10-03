Московская область вошла в топ-5 турнаправлений в бархатный сезон

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Подмосковье стало одним из наиболее востребованных направлений для внутреннего туризма у россиян во время бархатного сезона в 2018 году, сообщил телеканал "360".

Рейтинг подготовлен на основе данных броней жилья туристами в период с 1 сентября по 7 октября 2018 года.

Помимо Московской области, в пятерку вошли Крым, Республика Татарстан, Ставропольский и Краснодарский края.

Стоимость жилья в сутки в перечисленных регионах составляла в среднем 2 тысячи рублей за ночь. Так, в Краснодарском крае отдыхающие тратили на аренду 2 тысячи рублей в сутки (арендовали жилье в среднем на восемь ночей).

В Подмосковье среднесуточная стоимость отеля составляла 2,4 тысячи рублей, останавливались туристы чаще всего на три ночи. В Крыму отдыхающие бронировали отели на девять ночей и тратили на аренду порядка 1,9 тысячи рублей в сутки.

Наиболее дешевой была аренда на Ставрополье — 1,4 тысячи рублей. Останавливались приезжающие в среднем на семь ночей.