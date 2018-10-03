Около 290 километров теплосетей подготовили к зиме в Люберцах

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Коммунальные службы городского округа Люберцы в Подмосковье подготовили к зиме около 290 километров теплосетей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу муниципалитета Владимира Ружицкого.

25 сентября в Люберцах стартовал отопительный сезон.

"На территории городского округа к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года были подготовлены: 2077 многоквартирных домов; 142 учреждения образования, культуры и спорта; 80 котельных; 95 центральных тепловых пунктов; 288,6 километра сетей теплоснабжения", — рассказал Ружицкий.

Также глава городского округа заявил, что в муниципалитете создан запас резервного топлива — 716,4 тонны.

В первую очередь отопление получили социальные объекты. На данный момент проходят пуско-наладочные работы внутренних сетей многоквартирных домов.