В Подмосковье увеличено число получающих стипендию губернатора спортсменов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Количество спортсменов, получающих стипендию губернатора, увеличено до тысячи человек, говорится в пресс-релизе министерства физической культуры и спорта Московской области.

"С каждым годом в Подмосковье развивается все больше видов спорта, также увеличивается число спортсменов, которые побеждают на российских и международных стартах. В связи с этим было принято решение увеличить число стипендиатов губернатора Московской области с 750 до 1,008 тысячи человек. Суммы ежемесячных выплат составят от 5 до 15 тысяч рублей. Размер стипендии зависит от статуса соревнования и итогового места, которое занял спортсмен на турнире", — отмечается в сообщении.

По данным министерства, отбор кандидатов на получение стипендии производится межведомственной комиссией по спортивному резерву Московской области. В общее число стипендиатов включены также тренеры-ветераны и спортсмены-ветераны.