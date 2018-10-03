В подмосковной Балашихе построят церковь

Распятие и свечи в церкви. Архивное фото

Распятие и свечи в церкви. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Выдано разрешение на строительство храмового комплекса в микрорайоне Дзержинского города Балашиха, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.

"Двухэтажный монолитно-кирпичный храм сможет вместить до 500 человек. Его общая площадь составит 1,4 тысячи квадратных метров. Согласно проектной документации, храм будет бесстолпным, с верхним звоном в виде одноглавого барабана-колокольни цилиндрической формы", — отмечает ведомство.

Сообщается, что строительство будет завершено в июне 2020 года. Освещение храма произойдет через месяц после постройки.