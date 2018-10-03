Подмосковную деревню в Дмитровском районе газифицировали

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Газопровод в деревне Раменье сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района сдан в эксплуатации, говорится в сообщении АО "Мособлгаз".

"Построенный газопровод даст возможность подключить к газу 53 дома, где проживают 168 местных жителей", — отмечает компания.

Инженерное сооружение было построено в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года". Протяженность газовых сетей составила 3,53 километра, отмечает "Мособлгаз".