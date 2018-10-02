ФАС и Московская область подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Подмосковье и Федеральная антимонопольная служба заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит выполнить национальный план развития конкуренции в РФ на период с 2018 по 2020 год. Документ подписали глава ФАС Игорь Артемьев и губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает канал "360".

Воробьев, в частности, отметил, что Подмосковье тесно работает с Федеральной антимонопольной службой — система торгов и конкуренции в регионе выстраивается в сотрудничестве с ведомством.

"Мы пробовали самые смелые практики, и они увенчались успехом. Успех — это когда ты экономишь десятки миллиардов рублей на торгах, когда на торги приходят не один-два участника, а три-четыре. Соответственно, эффективность от использования бюджетных средств на торгах очень значима", — сказал губернатор.

В 2015 году в России был введен стандарт развития конкуренции. По поручению президента РФ Владимира Путина антимонопольная служба разработала перечень его ключевых параметров. Для эффективной работы каждый регион должен взять на вооружение не менее 33 показателей из итоговых 41-го. В Подмосковье уже реализовано 36 из них.