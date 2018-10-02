В подмосковном поселке Реммаш открыли скейт-парк

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В поселке Реммаш в Сергиево-Посадском районе открыт скейт-парк, сообщает министерство физической культуры и спорта Московской области.

"Скейт-парк построен по стандартному проекту. Его площадь составляет 400 квадратных метров. Он включает в себя семь разновысоких фигур. Экстремальная площадка будет доступна круглый год", — отмечает ведомство.

Сообщается, что скейт-парк возведен в рамках программы "Спорт Подмосковья", которая предусматривает строительство и открытие десяти площадок для занятий экстремальными видами спорта по всей Московской области.

"Скейт-парки уже действуют в Королеве, Ивантеевке, Подольске и Домодедове. Кроме Сергиево-Посадского района, до конца года планируется ввод в строй подобных экстрим-площадок в Серпухове, Электростали, Ногинске, Лосино-Петровском и Химках", — резюмирует ведомство.