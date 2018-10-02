Председателем Общественной палаты Подмосковья стал ректор МГИМО

КРАСНОГОРСК(Московская область), 2 окт — РИА Новости. Общественная палата (ОП) Подмосковья в ходе первого пленарного заседания в новом составе избрала в качестве председателя Анатолия Торкунова, который является ректором МГИМО МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.

"Для нас вы очень важная фигура (Торкунов — ред.), для нас важен состав общественной палаты… Я хочу поблагодарить за активную позицию тех, кто здесь находится", — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе пленарного заседания.

Также представители региональной ОП выбрали во вторник заместителей председателя консультативно-совещательного органа

— Татьяну Дмитриеву и Дмитрия Поликарова.

В сентябре 2018 года закончился срок полномочий предыдущего составаОП Московской области, 12 июля завершилось формирование нового состава. В консультативно-совещательный орган региона вошли 99 человек.