Подмосковный заказник "Красностанское Москворечье" поставили на учет

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Минэкологии Подмосковья поставило на кадастровый учет государственный природный заказник областного значения "Красностанское Москворечье" на землях Рузского и Можайского городских округов, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Территория заказника отличается богатым видовым разнообразием: здесь обитают 127 видов позвоночных животных, относящихся к 24 отрядам пяти классов, в том числе 17 видов рыб, пять видов амфибий, один вид рептилий, 79 видов птиц и 25 видов млекопитающих", — подчеркивает министерство.

Минэкологии отмечает, что постановка "Красностанского Москворечья" на кадастровый учет будет способствовать более жесткой охране заказника.