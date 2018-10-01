Ограждения канала имени Москвы в Дубне и Серпухове украсили арт-объектами

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Арт-объекты на тему истории и современности канала имени Москвы появились на ограждениях гидроузлов и водных путей в Дубне и Серпухове, говорится на официальном портале правительства Московской области.

"Бесплатная картинная галерея под открытым небом появилась в Шлюзовом переулке в Дубне. Стараниями молодого художника Анастасии Злобиной бетонный забор длиной 60 метров трансформировался в калейдоскоп монохромных кадров из истории канала имени Москвы", — отмечается в сообщении.

В свою очередь в Серпухове серый забор технического помещения канала на Пролетарской улице художник Маргарита Беседина украсила многоцветным пейзажем.

"Арт-объекты в Дубне и Серпухове — не граффити, а настоящая живопись. Они будут доступны зрителям много лет: влаго- и морозостойкие акриловые краски предназначены для фасадных работ и практически не выгорают на солнце", — говорится на официальном сайте подмосковного правительства.