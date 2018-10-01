Города Подмосковья вошли в топ-5 туристических направлений для пенсионеров

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Подмосковные Сергиев Посад и Коломна вошли в пятерку самых популярных туристических направлений у пенсионеров по версии одного из российских сервисов бронирования жилья, сообщает телеканал "360".

Люди пенсионного возраста предпочитают путешествия на два-три дня по российским городам или берут туры на 10-14 дней на курорты. На проживание они готовы потратить до 1,5 тысячи рублей в сутки.

Сообщается, что в десятку популярных направлений у туристов пенсионного возраста вошли Ярославль, Владимир, Кострома, Сергиев Посад и Коломна, Пятигорск, Кисловодск, Сочи, Ейск и Ялта.