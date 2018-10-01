В шести вузах Подмосковья пройдет фестиваль науки Nauka 0+

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Фестиваль науки Nauka 0+ пройдет с 3 по 5 октября на базе шести вузов Московской области, говорится в пресс-релизе первого заместителя председателя правительства Подмосковья — министра образования региона Ольги Забраловой.

"На фестивале будут организованы мастер-классы, семинары, лекции и круглые столы с участием ведущих ученых. Также на площадках будут представлены экспозиции инновационных достижений вузов. Гости фестиваля смогут принять участие в квестах, интерактивных играх и научно-познавательных экскурсиях. Вход на фестиваль будет свободным для всех желающих", — отмечается в сообщении.

Центральными площадками фестиваля станут Московский государственный областной университет (г. Мытищи), Государственный гуманитарно-технический университет (г. Орехово-Зуево), Академия социального управления (г. Москва), Государственный социально-гуманитарный университет (г. Коломна), Технологический университет (г. Королев), Университет "Дубна" (г. Дубна).