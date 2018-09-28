В Подмосковье отремонтируют более 160 медицинских учреждений

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ремонтные работы в 2019 году планируется провести в 167 медицинских учреждениях Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства здравоохранения.

"Свыше 160 медучреждений мы отремонтируем в 2019 году. В планах на этот год был капитальный ремонт 167 объектов здравоохранения региона, работы идут по графику", — цитирует пресс-служба слова министра Дмитрия Матвеева.

По словам Матвеева, ремонт медучреждений — одна из них приоритетных задач для развития системы здравоохранения региона. На эти цели выделено около четырех миллиардов рублей.