Подмосковные муниципалитеты будут наказывать за плохие дворы

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти Московской области прорабатывают механизмы наказания для муниципальных образований за ненадлежащее благоустройство дворов, сказал журналистам в пятницу министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

По стандарту благоустройства в каждом дворе региона должно быть шесть обязательных элементов: детские площадки, парковка, озеленение, освещение, места для сбора мусора и информационные щиты.

"В этом году мы договорились, что комплексное благоустройство — двор, в котором созданы все новые шесть элементов. К сожалению, ряд муниципальных образований нас не услышал", — отметил Хромушин.

По словам министр ЖКХ Подмосковья, в следующем году за ненадлежащее благоустройство дворов муниципалитеты начнут наказывать.

"Мы сейчас определимся, мы либо в следующем году введем за это административный состав, чтобы непосредственно должностное лицо, которое принимает такое решение, получало ответственность. Либо вообще не будем давать деньги через субсидии", — отметил Хромушин.