В подмосковном Видном ввели в эксплуатацию долгострой

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Минстрой Московской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию в составе ЖК "Видный" четырехэтажного жилого дома с детским садом на 45 мест, говорится в сообщении ведомства.

"Строительство дома было начато в 2012 году ЗАО "МФК Видное" с первоначальным сроком ввода объекта в эксплуатацию в 2015 году. Но в связи с недостаточным финансированием работы на объекте были приостановлены в 2015 году", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что общая площадь здания — 2,7 тысячи квадратных метров.