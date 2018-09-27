За четыре года в Подмосковье отремонтировали Более 500 медучреждений

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Власти Подмосковья реализуют глобальную программу ремонта и строительства объектов здравоохранения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

До конца 2018 года планируется ввести в эксплуатацию поликлиники в Подольске и Кузнечиках. Также завершается строительство медицинских учреждений в Балашихе и Апрелевке.

"В год мы ремонтируем, открываем большое количество поликлиник, порядка 7-10 новых. Я перед эфиром посмотрел статистику жалоб по здравоохранению. До сих пор в наших густонаселенных территориях большой запрос на врачей. Этот вызов остается", — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Решение вопроса кадрового состава возьмет на себя новый министр здравоохранения. Кроме того Воробьев добавил, что приоритет отдается строительству и оснащению необходимым оборудованием медицинских учреждений,

В рамках программы губернатора "Здравоохранение Подмосковья" в регионе осуществляется капитальный ремонт медицинских учреждений. За последние четыре года реконструировали более 500 объектов. Больницы оснащают самым современным оборудованием. На эти цели в 2018 году выделили около 5 миллиардов рублей.