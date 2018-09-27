Андрей Воробьев рассказал об основных задачах на посту главы региона

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Московская область должна быть чистой, здоровой и сильной. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

Глава области обратил внимание на вопросы экологии. Он подчеркнул, что чистое Подмосковье — это, в первую очередь, природа, реабилитация рек и рекультивация старых полигонов, которые достались в наследство от Советского Союза. При этом он обозначил, что для реализации проектов будут применяться технологии, используемые в Европе.

Воробьев добавил, что рабочие места и экономика позволят поменять ситуацию в здравоохранении, направить больше средств и привлечь больше врачей. Внимание будет уделяться и развитию транспортной инфраструктуры, а также созданию комфортной городской среды в регионе.