Губернатор МО вошел в тройку лидеров по количеству упоминаний в соцмедиа

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в топ-3 по количеству упоминаний в соцмедиа среди глав российских регионов. Рейтинг составили по итогам августа 2018 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на "Медиалогию".

Система мониторинга соцмедиа учитывала количество упоминаний в Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, на форумах и в блогах.

"Лидерами рейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чечня)", — заявили в пресс-службе "Медиалогии".

Основные события, благодаря которым губернатор МО вошел в тройку лидеров, — участие в селекторном совещании под руководством Дмитрия Медведева и награждение призеров WorldSkills Russia. Команда из Подмосковья заняла третье место на шестом национальном чемпионате "Молодые профессионалы".