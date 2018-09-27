Глава Подмосковья назначил нового министра здравоохранения региона

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил региональным министром здравоохранения Дмитрия Матвеева, который до этого занимал аналогичную должность в Пермском крае, сообщает пресс-служба главы Подмосковья.

"Дмитрий Александрович Матвеев родился в 1978 году в городе Чебоксары. В 2000 году окончил Чувашский государственный университет имени Ульянова по специальности лечебное дело. Трудовую деятельность начал в Центре реализации программ и проектов министерства здравоохранения Чувашской республики", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Матвеев занимал руководящие должности в правительстве Кировской области: был главой департамента здравоохранения, заместителем и первым заместителем председателя правительства региона.