Более 600 тысяч человек прошли процедуру вакцинации от гриппа в МО

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Порядка 622 тысяч человек прошли процедуру вакцинации от гриппа в Подмосковье, из них 206 тысяч — дети. Таким образом, прививки сделали 9,3% населения области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Прививочная кампания стартовала в Московской области в начале сентября. Всего запланирована вакцинация более 3,2 миллиона жителей региона в этом году.

"Желающим пройти вакцинацию необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к врачу-терапевту или педиатру. Ежегодная массовая иммунизация против гриппа проводится с целью уменьшения частоты осложнений, госпитализации, летальных исходов, эпидемического распространения гриппа и ОРВИ", — сообщили в минздраве.

Напомним, что в прошлом году вакцинацию от гриппа и ОРВИ в Подмосковье прошли более 3,2 миллиона человек, в их числе более 900 тысяч детей.