ФОК с бассейном откроют в подмосковном Фрязино в октябре

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном состоится в городе Фрязино Московской области в конце октября, говорится в пресс-релизе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

"Сумма контракта на постройку ФОКа во Фрязино составила 161 миллион рублей.

Строительство объекта началось в июне 2016 года. В конце октября пройдет торжественное открытие комплекса. Мы рассчитываем, что в комплексе будут заниматься разные категории жителей Фрязино", — цитирует пресс-служба главу министерства Романа Терюшкова.

Отмечается, что в состав ФОКа входит бассейн с пятью дорожками и спортивный зал. Общая площадь здания составляет 1,9 тысячи квадратных метров. Комплекс рассчитан более чем на 300 человек.