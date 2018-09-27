Детский сад на 350 мест построят в подмосковной Балашихе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Извещение о начале строительства детского образовательного учреждения на 350 мест в городском округе Балашиха поступило в Главгосстройнадзор Московской области, говорится в сообщении ведомства.

"Детский сад рассчитан на 14 групп дневного пребывания детей в возрасте от трех до семи лет. Согласно проекту, общая площадь трехэтажного здания составит 4,3 тысячи квадратных метров", — отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, плановое завершение строительства — третий квартал 2019 года.