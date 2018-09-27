Подмосковный этап кибертурнира по World of Tanks выиграла команда из Монино

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Региональный этап первенства по компьютерной игре "World of Tanks" выиграла команда из Монино, которая в результате будет представлять Московскую область на всероссийских соревнованиях, говорится в пресс-релизе Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

"Региональный этап всероссийских соревнований по игре "World of Tanks" и подобные мероприятия — это дисциплины, требующие от участников логического мышления, реакции тактики, умения работать в команде. Они формируют у молодежи патриотическое сознание и позитивное отношение к военной службе, активную гражданскую позицию", — отмечает ведомство.

Сообщается, что в региональных соревнованиях приняли участие более 100 воспитанников детско-юношеских военно-патриотических общественных движений Московской области в возрасте от 14 до 18 лет из 20 муниципалитетов Подмосковья.