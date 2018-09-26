Поддержку добровольцев и развитие волонтерства обсудили в Подмосковье

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр по социальным коммуникациям Московской области Ирина Плещева встретилась с активной молодежью региона и обсудила развитие волонтерства. Об этом сообщил телеканал "360".

Обсуждение прошло за традиционным кофе-брейком, министр выслушала предложения молодежного парламента Одинцовского муниципального района по системе развития волонтеров в Подмосковье.

По словам Плещевой, каждый, кто пришел на встречу, является не только юным парламентарием, но и волонтером в свободное время. В связи с этим предложения были сформулированы исходя в том числе из личного опыта.

Молодые люди подробно поведали министру о своей деятельности и планах по развитию добровольчества в регионе. В частности, они планируют создать советы по волонтерству в муниципальных образованиях.