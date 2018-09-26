Благодаря штабу по ликвидации свалок в МО устранено 12 тыс навалов мусора

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Штаб по ликвидации несанкционированных свалок в Московской области ликвидировал за 2,5 месяца работы 12 тысяч навалов мусора в регионе, сообщает Госадмтехнадзор Подмосковья со ссылкой на главу ведомства Татьяну Витушеву.

"Работа ведомств была разделена на три этапа. Вначале проведена инвентаризация свалок и навалов мусора. Вторым этапом начался самый трудоемкий процесс вывоза на полигоны выявленного мусора. Третий этап включал в себя ряд мер, направленных на профилактику повторного появления нарушений", — отмечается в пресс-релизе.

Штаб по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора был создан по указу губернатора Московской области Андрея Воробьева. Благодаря его деятельности, проблему отходов на территории региона за лето 2018 года устранили практически полностью.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября на территории региона внедряется новый экологический стандарт.