Более семи тысяч жителей Подмосковья получили льготные путевки в 2018 году

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Около семи тысяч региональных льготников Подмосковья получили путевки на санаторно-курортное лечение с начала года, говорится в пресс-релизе первого заместителя председателя правительства Московской области — регионального министра образования Ольги Забраловой.

"С начала года в Московской области более семи тысяч региональных льготников получили путевки на санаторно-курортное лечение на сумму 150 миллионов рублей. Льготными путевками также обеспечено пять тысяч детей и сопровождающих лиц на сумму 140 миллионов рублей", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, льготников направляют на лечение в санатории Подмосковья, средней полосы России, кавказских минеральных вод и черноморского побережья.

"Направление на санаторно-курортное лечение можно получить у лечащего врача при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний. Со справкой от врача и документами, подтверждающими право на бесплатную путевку, необходимо обратиться на портал государственных и муниципальных услуг Московской области, в многофункциональный центр или орган социальной защиты по месту жительства", — подчеркивается в пресс-релизе.