В Дубне проверили берег Волги

Коттеджный поселок на берегу Волги в городе Дубна. Архивное фото

Коттеджный поселок на берегу Волги в городе Дубна. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. По инициативе прокуратуры в Дубне после завершения дачного сезона проверили состояние берега Волги. Проверка соответствия природоохранному законодательству прошла при участии представителя Росприроднадзора. Об этом сообщил телеканал "360".

Значительная часть берега Волги в Дубне застроена домиками садового товарищества "Мичуринец". В завершение дачного сезона территорию проверили на наличие свалок, но существенных нарушений выявлено не было.

По словам помощника прокурора Дубны Андрея Хозинского, были зафиксированы случаи перекрытия доступа к воде.

"В основном — заборы и застройка, причалы. А доступ к воде должен быть согласно законодательству, на расстоянии 20 метров от воды должен быть свободный доступ гражданам", — отметил Хозинский.

По результатам проверки будут возбуждены административные дела.