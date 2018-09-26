Около 21 тысячи пациентов в день принимают терапевты в Подмосковье

Врач в кабинете во время осмотра пациента. Архивное фото

Врач в кабинете во время осмотра пациента. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Каждый день врачи-терапевты московского региона принимают почти 21 тысячу пациентов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на слова первого вице-губернатора Подмосковья Ильдара Габдрахманова.

Вице-губернатор, выступая на втором съезде врачей-терапевтов Подмосковья, отметил, что свыше 2,8 тысячи специалистов работают в Московской области.

"Все прекрасно знают, что от врачей-терапевтов зависит настроение жителей Подмосковья, потому что с первой болью, с первыми проблемами граждане приходят к вам", — отметил Габдрахманов.

По словам вице-губернатора, ежегодная диспансеризация помогает выявить болезни на ранних стадиях, что позволяет своевременно вылечить их.

Второй съезд врачей-терапевтов Подмосковья с участием более 1,5 тысячи специалистов проходит 26-27 сентября в Красногорском районе в Доме правительства Московской области.