В подмосковных Химках состоится турнир по скейтбордингу

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Турнир по скейтбордингу пройдет в субботу, 29 сентября, в спортивном зале одной из школ в Химках, говорится в пресс-релизе министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Скейтбординг пользуется популярностью у молодежи, и мы стараемся обеспечить спортсменам все условия для занятия этим видом спорта. В Подмосковье в этом году запланировано открытие десяти скейт-парков, два из них уже действуют в Ивантеевке и Королеве", — цитирует пресс-служба главу ведомства Романа Терюшкова.

Сообщается, что помимо соревнований по скейтбордингу зрители смогут понаблюдать за показательными выступлениями российских скейтеров Антона Мешкова и Александра Гусева, а также тренера скейт-школы Сергея Дробакова.

"В рамках турнира пройдут мастер-классы по скейтбордингу, балансборду и фингерборду, отдельные локации зала посвятят киберспорту и настольному футболу, будет организована фотозона", — подчеркивает министерство.