Школу и детский сад построят в Химках в 2019 году

Информационный дорожный знак на Ленинградском шоссе на въезде в город Химки

Информационный дорожный знак на Ленинградском шоссе на въезде в город Химки

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Общеобразовательную школу на 726 учащихся и детский сад на 220 мест построят в третьем квартале 2019 года в жилом комплексе "Маяк" в Химках, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Подмосковья.

"В настоящее время в детском саду ведутся монолитные работы по устройству фундаментной плиты, в школе осуществляется монтаж внутренних инженерных сетей, а также устройство витражей и оконных блоков", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, площадь новой школы переменной этажности (два — три этажа) составит 10 тысяч квадратных метров. В свою очередь детский сад займет четыре тысячи квадратных метров.