На конкурсе «Доброволец России» выступили порядка 150 участников из МО

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. На всероссийском конкурсе "Доброволец России – 2018", направленном на развитие и формирование культуры волонтерства в России, проходит очная защита проектов. За три дня на конкурсе выступили порядка 150 участников из Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

"Сегодня и завтра проходят финальные дни презентации проектов авторами в Доме правительства Московской области. По итогам очной защиты проектов состоится заседание регионального комитета по утверждению списка победителей регионального этапа из 22 подмосковных авторов, подавших проекты на участие во всероссийском конкурсе "Доброволец России”", – сообщила министр правительства Московской области по соцкоммуникациям Ирина Плещева.

Всего на конкурс "Доброволец России – 2018" жители Подмосковья подали 335 заявок. В ходе личных презентаций эксперты оценивают проекты участников по семи критериям, среди них – эффективность, планы на будущее и результаты.

Конкурс "Доброволец России" является социальным лифтом для волонтеров, который входит в платформу "Россия – страна возможностей" и проводится уже в пятый раз. В этом году конкурс проходит в новом формате – 12 обновленных номинаций, создана трехмесячная программа развития и обучения инициаторов самых успешных проектов. Региональный этап конкурса "Доброволец России" продлится до 1 октября.