Музеи Подмосковья отметят день пожилого человека

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Государственные музеи Московской области проведут 1 октября мероприятия, посвященные международному дню пожилого человека, говорится в пресс-релизе заместитель председателя правительства Подмосковья — министра образования региона Ольги Забраловой.

"В мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского для пожилых посетителей постоянные экспозиции и временные выставки из фондов музея будут бесплатными", — отмечается в сообщении.

По данным Забраловой, 3 октября посещение экспозиций музея-заповедника и дома А.С. Голубкиной для пожилых людей также будет бесплатным. Кроме того, 30 сентября в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" пройдет концерт.

Приуроченные ко дню пожилого человека мероприятия пройдут в музее-заповеднике "Зарайский кремль", в историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина, Серпуховском историко-художественном музее, Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, Мемориальном музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока, а также Московском областном музее народных художественных промыслов.