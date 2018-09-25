Губернатор МО рассказал о новом экологическом стандарте в Подмосковье

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Новый экологический стандарт стал одной из частей программы, которую представил глава Подмосковья Андрей Воробьев после победы на прошедших выборах. Об этом сообщает телеканал "360".

Программу губернатор представил на заседании правительства Московской области. По словам Воробьева, ввод нового экологического стандарта позволит Подмосковью стать пионером в области сбора, а также переработки и утилизации отходов.

"Что касается нового экологического стандарта, то здесь идет большая серьезная работа. У меня нет сомнений, что большая программа по рекультивации, по введению нового экологического стандарта позволит нам стать пионерами в области сбора, утилизации, переработки мусора", — подчеркнул губернатор Подмосковья.