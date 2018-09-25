Оптические часы для полетов на Марс разрабатывают в Московской области

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений Росстандарта (ВНИИФТРИ) ведется разработка оптических часов. Их смогут применять во время полетов к Марсу. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу института Сергея Донченко.

По словам генерального директора ВНИИФТРИ, новые оптические часы могут применяться в перспективной космической технике.

"Я думаю, что в космосе они начнут применяться лет через 10-15 — раньше на Марс, скорее всего, все равно никто не полетит", — отметил Сергей Донченко.

Погрешность обычных часов составляет одну секунду на 100 миллионов лет, оптических — одну секунду на несколько миллиардов лет.

На данный момент, по словам Донченко, часы слишком большие для использования. Он также отметил, что несколько лет назад приборы, применяемые на спутниках ГЛОНАСС, тоже были массивными.