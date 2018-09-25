Андрей Воробьев рассказал о пятилетней программе развития городов МО

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе расширенного заседания областного правительства рассказал о пятилетнем плане, который составят для каждой территории региона. Об этом сообщил телеканал "360".

Пятилетняя программа будет реализовываться по пяти основным направлениям.

"Это занятость — рабочие места, экономика, развитие инфраструктуры, все, что связано с экологией и новым уровнем здравоохранения. Новым — это значит более доступным, более оснащенным", — сообщил губернатор Подмосковья.

Также он подчеркнул необходимость развивать Московский транспортный узел. Строительство дорог, развязок и эстакад будет продолжено с целью "вызволить из плена те города и микрорайоны, которые там оказались".

Продолжат в Подмосковье и благоустройство территорий. Андрей Воробьев отметил, что создание комфортной городской среды — стратегически важная сфера.

"Каждый человек хочет позитивных перемен, хочет видеть, как преобразуется его подъезд, двор, его город. Наша задача — наращивать ресурсы, для того чтобы обеспечить эти перемены, и, конечно, эффективно распоряжаться теми средствами, которые находятся в распоряжении и муниципалитетов, и регионального бюджета", – рассказал глава области.

Воробьев также сообщил, что в Московской области создали отдельное подразделение, которое должно заняться изменением облика городов региона.