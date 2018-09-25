В Подмосковье сохранят льготы для людей старшего возраста

Посетители клиентской службы Главного управления Пенсионного Фонда РФ № 7 по г. Москве и Московской области управления № 3. Архивное фото

Посетители клиентской службы Главного управления Пенсионного Фонда РФ № 7 по г. Москве и Московской области управления № 3. Архивное фото

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания правительства Подмосковья рассказал о поправках в региональное пенсионное законодательство. Об этом сообщил телеканал "360".

Депутаты области "отвязали" льготы от статуса "пенсионер". Таким образом, они сохранятся для людей старшего возраста.

"Вы знаете, что мы подготовили все необходимые поправки, чтобы "отвязать" льготы (это большой блок льгот) от пенсионного возраста и "привязать" их к 55 и 60 годам соответственно. Эти поправки были одобрены, и соответствующий закон я подписал", — заявил Андрей Воробьев.