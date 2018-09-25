Экспорт подмосковной продукции за рубеж вырос за последние три года на 40%

КРАСНОГОРСК (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Экспорт за рубеж несырьевой продукции, произведенной предприятиями Московской области, вырос за последние три года примерно на 40%, сообщил журналистам министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

"Рост экспорта подмосковной продукции за рубеж за последние три года составил примерно 40% — с 3,5 миллиарда долларов до 6,5 миллиарда долларов", — сказал он.

По его словам, к 2025 году власти Подмосковья собираются достигнуть показателя в 10-11 миллиардов долларов несырьевого экспорта со стороны предприятий Подмосковья.

Хромов также добавил, что с целью поддержки предприятий им может быть компенсирована часть расходов.