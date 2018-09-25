Более 140 ученых получили в Подмосковье свидетельства на льготную ипотеку

КРАСНОГОРСК(Московская область), 25 сен — РИА Новости. Министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов вручил свидетельства на квартиры в рамках программы "Социальная ипотека" 142 ученым и уникальным специалистам, передает корреспондент РИА Новости.

Претендентов оценивали по нескольким критериям — научной и социально-экономической значимости проводимых исследований для Подмосковья, их актуальности и новизне, возможности применения на практике. В процессе выбора победителей учитывали наличие ученой степени, печатных публикаций, патентов на изобретения, промышленных образцов и полезных моделей.Сбор документов на участие в программе "Социальная ипотека" стартовал 8 февраля 2018 года. За полтора месяца более 270 молодых ученых и уникальных специалистов подали заявки для участия во II этапе подпрограммы "Социальная ипотека". Программа Московской области "Жилище" реализуется уже третий год, в 2016 году было выделено 58 квартир, в 2017 году — 107.