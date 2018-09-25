КРАСНОГОРСК(Московская область), 25 сен — РИА Новости. Более 400 гектаров лесного фонда Московской области было обновлено в рамках акции "Наш лес. Посади дерево", в которой участвовало около 300 тысяч человек, сообщил глава комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

"По поручению губернатора Андрея Воробьева мы в шестой раз проводили осеннюю акцию "Наш лес. Посади дерево". В этом году в ней приняло участие 300 тысяч человек. Мы посадили 400 гектаров на землях лесного фонда, большие площади на землях в муниципальных образованиях", — сказал Советников.

По его словам, каждый год количество участников акции увеличивается на 7-10%.

Ранее сообщалось, что к традиционной экологической акции с 2013 года присоединилось 700 тысяч жителей, на площади свыше трех тысяч гектаров высажено семь миллионов деревьев.