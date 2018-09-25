Глава Подмосковья определил основные задачи для муниципалитетов

КРАСНОГОРСК (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства поручил муниципалитетам составить план пятилетних мероприятий по основным направлениям.

"Нами будет проделана тщательная, совместная работа по составлению программы развития каждой территории на пятилетний период по пяти основным направлениям", — отметил Воробьев.

По его словам, к такии направлениям относится занятость, рабочие места, экономика, развитие инфраструктуры, а также экология и здравоохранение.

"Еще одна задача — развитие московского транспортного узла. Будем продолжать строить эстакады, развязки, вызволять из плена те города, которые, к сожалению, там оказались", — заявил губернатор Подмосковья.

Кроме того, Воробьев отнес комфортную городскую среду к стратегически важному направлению.