Кадастровая стоимость подмосковных земельных участков упала на 30–40%

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Московской области падает кадастровая стоимость земли. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на замминистра имущественных отношений Подмосковья Юрия Лаврякова.

Замминистра отметил, что почти не поменяется кадастровая стоимость участков у МКАД. Падение на 27-40% касается удаленных территорий.

По словам Лаврякова, растет кадастровая стоимость земель у МКАД, которые расположены под объектами торговли. Он также добавил, что цена земли особо охраняемых природных территорий не поменялась.