Кадастровая стоимость подмосковной земли вдали от МКАД снизилась на 30-40%

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Снижение кадастровой стоимости земельных участков в Подмосковье вдали от МКАД достигает отметки в 30-40%, говорится на официальном портале правительства Московской области со ссылкой на заместителя министра имущественных отношений региона Юрия Лаврякова.

"Кадастровая стоимость на прилегающих к МКАД территориях мало изменится. На удаленных территориях у нас в целом идет изменение — от 27 до 40% доходит снижение кадастровой стоимости", — отметил Лавряков.

В то же время, по его словам, кадастровая стоимость земельных участков для торговой деятельности поблизости от МКАД немного вырастет.